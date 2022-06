Farmy: B-Corp-Auszeichnung erhalten

Publicis Sapient

Projekt zur Unterstützung ukrainischer Talente lanciert

Mit der Initiative «Bridge To Next» will das Beratungsunternehmen ukrainischen Talenten den beruflichen Neustart ermöglichen. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit der Publicis Groupe entwickelt.