Publiziert am 22.04.2025

In der Lounge können geladene Gäste den Sound und das Design der Marke erleben, heisst es in einer Mitteilung. Anlässlich der Zusammenarbeit wird Bang & Olufsen auch einen Lautsprecher in limitierter Auflage mit einem vom ikonischen Festivalplakat inspirierten Kunstwerk verziert vorstellen.

Das 1967 von Claude Nobs gegründete und heute von Direktor Mathieu Jaton geleitete Montreux Jazz Festival begrüsst jedes Jahr mehr als 250’000 Gäste. Es findet dieses Jahr vom 4. bis am 19. Juli statt. (pd/spo)