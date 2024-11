Publiziert am 13.11.2024

Die Orpheum Stiftung, bekannt für ihre Förderung junger Musiktalente, geht eine neue Partnerschaft mit der Bank of America ein. Die Bank wird ab dem 1. Januar 2025 als Presenting Partner fungieren und präsentiert in dieser Funktion zwei Konzerte in der Tonhalle Zürich: Am 17. Mai mit der Violinistin Julia Fischer und am 30. Mai mit Dirigentin Joana Mallwitz und dem Konzerthausorchester Berlin.

Die seit über 30 Jahren tätige Stiftung ermöglicht hochbegabten jungen Musikern Auftritte mit renommierten Orchestern. Zu den geförderten Künstlern, die inzwischen internationale Karrieren aufgebaut haben, gehören unter anderem Martin Grubinger, Yuja Wang und Nicola Benedetti.

Die Stiftung steht seit 2024 unter der künstlerischen Leitung von Oliver Schnyder. Neben den Konzertauftritten bietet sie auch eine CD-Reihe für Nachwuchssolisten und Förderrezitale in Zusammenarbeit mit etablierten Künstlern wie Sir András Schiff an. (pd/cbe)