Ochsner Sport: Beat Feuz bringt eigenen Ski auf den Markt

Beat Feuz bringt zusammen mit Ochsner Sport und Head seinen ersten, limitierten Renn-Ski auf den Markt. Ab sofort sei das Modell exklusiv in auserwählten Ochsner Sport Stores sowie unter ochsnersport.ch erhältlich, heisst es in der Mitteilung

«Ich habe grosse Freude am Ski, auch am Design. Ich mag es eher schlicht, und so kommt dieser Ski auch daher», sagt Beat Freuz. Der Ski verfügt über die neue EMC-Technologie, das einmalige elektronische Dämpfungssystem auf dem Markt, welches Vibrationen reduziert und die Stabilität erhöht. Der exklusive Ski ist in den Längen 165 cm, 170cmund 175 cm erhältlich und verfügt über eine speziell angefertigte Silberplakette, auf welcher die Unterschrift von Beat Feuz eingraviert ist. (pd/wid)