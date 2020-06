Wemf: Beat Krebs ist neu im Verwaltungsrat

Die Aktionäre der Wemf AG für Werbemedienforschung haben an der ordentlichen Generalversammlung vom Dienstag beschlossen, den Verwaltungsrat der Wemf um einen Sitz zu erweitern und damit einen Vertreter der Mediaagenturen in das Führungsgremium aufzunehmen. Als neues zusätzliches Verwaltungsratsmitglied – und somit auch als neues Vorstandsmitglied des Vereins Wemf – wurde Beat Krebs gewählt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Er ist Vertreter der Leading Swiss Agencies (LSA) und Managing Director bei OMD Schweiz.

«Die Aufgabe der Wemf besteht darin, als neutrale und unabhängige Branchenforschungs-organisation für Transparenz im Medien- und Werbemarkt zu sorgen», wird Verwaltungsratspräsident Jürg Weber zitiert. «Um dem Joint-Industry-Committee-Anspruch gerecht zu werden, ist es wichtig, dass sowohl Vertreter der Medienbranche als auch Werbeauftraggeber sowie Werbevermarkter und -vermittler an den Entscheidungsfindungsprozessen beteiligt sind.» Durch die Erweiterung des Verwaltungsrats um einen LSA-Vertreter werde diesem Gedanken zusätzlich Rechnung getragen. «Mit Beat Krebs nimmt ab sofort ein ausgewiesener Branchenkenner Einsitz, der die Sichtweise und Anliegen der Mediaagenturen einbringen und damit die Projekte und Geschäfte der Wemf entsprechend mitprägen wird», so Weber.

Bisherige Verwaltungsräte bestätigt

Alle bisherigen Verwaltungsräte wurden in ihrer Funktion bestätigt. Nach der Neuwahl setzt sich der Verwaltungsrat der Wemf wie folgt zusammen: Jürg Weber (Präsident, Delegierter des Verbands Schweizer Medien VSM, bisher), Eric Meizoz (Delegierter des Verbands Médias Suisse, bisher), Gianluca Bonetti (Delegierter des Verbands Stampa Svizzera, bisher), Andreas Häuptli, Marcel Kohler, Roberto Rhiner, Alexander Theobald (alle Delegierte des Verbands Schweizer Medien VSM, alle bisher), Roger Harlacher (Vertreter des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands SWA, bisher) sowie Beat Krebs (Leading Swiss Agencies, neu). (pd/cbe)