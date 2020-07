Migros: Beim Einkaufen DHL-Päckli abholen

Die Corona-Krise verlieh dem Online-Shopping grossen Aufwind, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Anzahl versendeter Pakete stieg stark an. Kundinnen und Kunden möchten ihre Pakete immer mehr zeit- und ortsunabhängig abholen und aufgeben. Die Migros passt sich laufend den verändernden Kundenbedürfnissen an. Deshalb bietet sie ab 1. Juli 2020 neu die Möglichkeit an, in 96 Migros-Filialen via DHL-Pakete abzuholen und aufzugeben. Seit letztem Jahr ist dies bereits mit der Post möglich.

Pakete abholen…

Der neue Service mit DHL wird in das flächendeckende PickMup-Angebot der Migros integriert. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das einen Mehrwert im Alltag: Sie profitieren von den Öffnungszeiten der Migros und können beim täglichen Einkauf auch gleich Pakete abholen und aufgeben. An 96 PickMup-Standorten mit DHL-ServicePoint können DHL-Pakete abgeholt werden.

…und aufgeben

Daneben gibt’s die Möglichkeit, nationale und internationale Pakete in einer der 96 Migros-Filialen via DHL aufzugeben. Wichtig ist, dass die Pakete zuvor online erfasst und bezahlt werden. Am PickMup-Standort kann keine Frankierung gemacht werden. Beim Aufgeben in der Migros-Filiale fallen danach keine weiteren Kosten an. (pd/lol)