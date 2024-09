Maxomedia | Republica: Beim SC Bern übernimmt «Mutz»

Publiziert am 18.09.2024

Mit «Mutz» erweitern die Agenturen Maxomedia und Republica die digitalen Angebote des SC Bern und bieten den Fans einen Mehrwert auf der SCB-Website und in der SCB-App. Der KI-basierte Chatbot antwortet nicht nur auf Fragen, sondern führt auch komplexe Berechnungen durch und liefert stets aktuelle Informationen und Statistiken. Damit schliessen Maxomedia und Republica eine Lücke, die von herkömmlichen Chatbots wie ChatGPT bislang nicht abgedeckt wurde, heisst es in einer Mitteilung.

Innovation durch Zusammenarbeit

Den Grundstein für «Mutz» legte Maxomedia, indem die Agentur ihren bisherigen Chatbot «Max» weiterentwickelt und ihm die Fähigkeit zum Rechnen verliehen hat. Das Besondere an «Mutz» ist vor allem sein fortgeschrittenes Prompt-Engineering, das in Kombination mit einer speziell entwickelten Knowledge Base sowie dem Zugang zu aktuellen Webdaten eine präzise und informative Interaktion ermöglicht. «Wir wollten den Fans etwas wirklich Innovatives bieten, das ihre Bedürfnisse versteht und darauf eingeht», wird Simon Muster, CEO von Maxomedia, in der Mitteilung zitiert. «Mit ‹Mutz› haben wir diese Vision erfolgreich umgesetzt.»

Die SCB-Leadagentur Republica hat bei der Konzeption ihre langjährige Expertise in der Fankommunikation und im Informationsmanagement rund um den Matchbesuch eingebracht und dabei sichergestellt, dass Mutz auf eine umfassende Datenbasis zurückgreifen kann. Republica-CEO Bala Trachsel erklärt: «Unsere Webseite und die SCB-App haben mit ‹Mutz› ein weiteres relevantes Feature erhalten, mit dem wir Fan-Wissen und Informationen auf einfache und niederschwellige Weise zugänglich machen.»

Für den SC Bern ist der Launch von «Mutz» ein weiterer wichtiger Schritt in Sachen Digitalisierung. SCB-COO Pascal Signer sagt: «Mit ‹Mutz› bieten wir dank ausgeklügelten Algorithmen allen Zielgruppen einen Mehrwert: Neue Match-Besucher erhalten alles Wichtige zur aktuellen Affiche und eingefleischte Fans die tiefgreifendsten Insights. Zudem können wir unsere Business-Partner optimal mit kontextuellen Werbeangeboten bedienen.»

Die Highlights von «Mutz»

Saisonaktuelle Daten: Dank Echtzeit-Integration greift «Mutz» stets auf die aktuellsten Spieldaten und Statistiken zu. So sind Fans immer auf dem neuesten Stand und können jederzeit detaillierte Informationen zu Spielen, Spielern und Statistiken abrufen.

Wissenshub & Navigator: Mutz dient als umfassender Wissenshub und Navigationshilfe. Egal, ob es um die Geschichte des SCB, aktuelle News oder kommende Veranstaltungen geht – der Chatbot hat die Antworten parat und führt die Nutzer durch die vielfältigen Inhalte der SCB-Website.

Statistik & Rechnen: Ein besonderes Feature von «Mutz» ist seine Fähigkeit, komplexe Berechnungen durchzuführen. Ob Torverhältnisse, Punktedurchschnitte oder Spielerstatistiken – «Mutz» kann auf direkte Anfrage präzise Auswertungen liefern und bietet somit detaillierte Einblicke in die sportliche Leistung des SCB.

An einem SCB-Fan-Event wurde «Mutz» erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Fans konnten den Chatbot spielerisch testen, wofür Maxomedia eigens ein Spiel kreiert hat, in dem die Fans durch Sprach-Ein- und -Ausgabe mit «Mutz» interagieren konnten. Wer das Spiel ebenfalls ausprobieren möchte, kann dies hier tun. (pd/cbe)