Es ist allgemein bekannt: Wer Sport macht, muss viel trinken. Auch wenn dabei die Flüssigkeitszufuhr im Zentrum steht, sollten die benötigten Vitamine und Spurenelemente in geeigneter Weise ebenfalls wieder zugeführt werden. Hier kommen spezielle Sportgetränke ins Spiel, wie es in einer Mitteilung heisst. Vitamin Well versteht sich als «ideales Getränk für den Breitensport, unabhängig von Sportart, Alter oder Fitnessstand». Und dank der diversen Sorten würden alle Sporttreibenden bei Vitamin Well das passende Getränk für sich und ihre Bedürfnisse finden.

Um die Vorteile bekannter zu machen, lanciert die Schweizer Vertriebspartnerin Trivarga eine neue Werbekampagne für Vitamin Well. Durch die APG werden in allen grösseren Deutschschweizer Städten insgesamt mehr als 800 Plakate in verschiedenen Formaten angebracht. Zudem ist Vitamin Well im Rahmen der aktuellen Kampagne auch online auf allen wichtigen Kanälen präsent.

Die Schweizer Olympiasiegerin und Markenbotschafterin Belinda Bencic spielt bei der neuen Kampagne eine tragende Rolle, denn die 25-jährige Tennisspielerin steht im Mittelpunkt eines attraktiven Wettbewerbs. Unter dem Motto «Share the court or share the table» können die Gewinnerinnen und Gewinner entweder ein Tennismatch mit Belinda Bencic oder aber ein Abendessen mit dem Tennisprofi gewinnen.

«Ich freue mich ausserordentlich als Brand Ambassadorin mit der Marke Vitamin Well zusammenzuarbeiten. Vitamin-, Mineralien- und Flüssigkeitszufuhr sind nicht nur im Tennis essenziell, sie sind generell der Schlüssel für eine Top Performance. Vitamin Well und ich sind ein perfekter Match. Es macht mich stolz, das beliebteste Vitamingetränk der Schweiz zu repräsentieren», lässt sich Belinda Bencic in der Mitteilung zitieren.

Verantwortlich bei Trivarga: Alessandra Thüring (Marketing Manager). (pd/tim)