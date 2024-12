Ifolor: Bern als idealer Ort für den Jahreswechsel

Publiziert am 30.12.2024

Um eine Rangliste zu erstellen, hat Ifolor 20 Orte in der Schweiz nach fünf Kategorien bewertet: die Anzahl der Silvester-Events, Clubs und Bars in jeder Stadt sowie die Beiträge auf Social Media zu Feuerwerken und Silvester.

Ausserdem wurden auch Kostenfaktoren berücksichtigt, wie der Preis eines typischen Drei-Gänge-Menü in einem Restaurant und einer Hotelübernachtung an Silvester.

Die Bundesstadt landet auf dem ersten Platz, wie der Fotoproduktanbieter in einer Mitteilung schreibt. In Bern erwarten Besucher 126 Events an Silvester und die im Durchschnitt günstigsten Restaurantmahlzeiten (83 Franken), um den Abend einzuläuten.

Genf folgt mit der höchsten Anzahl an Posts auf Social Media zu Feuerwerken und Silvester, nämlich über 33’000! Der Genfer See bietet eine beeindruckende Aussicht auf diverse Feuerwerkspektakel.

Neuchâtel, Basel und Zürich runden die Top 5 Städte zu Silvester ab. Zürich punktet mit der höchsten Anzahl an Events (163), allerdings müssen Besucher hier etwas tiefer in die Tasche greifen, denn eine Übernachtung im Hotel kostet zu Neujahr im Schnitt rund 278 Franken.

In St. Gallen (Platz 8) kosten Hotelübernachtungen zur Jahreswende am wenigsten im Vergleich zu den anderen Städten (119 Franken). (pd/nil)