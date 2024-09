Swiss Out of Home Awards

«Werbung naja, Zins gut» ist die beste Kampagne

15 Siegerarbeiten sind an den Swiss Out of Home Awards als sehr innovativ geehrt worden. Besonders freuen dürfen sich Neu, Ruf Lanz und Freundliche Grüsse.