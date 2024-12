Publiziert am 30.12.2024

Die Agentur hat sich in einem Pitch durchgesetzt und betreut ab sofort das digitale Performance-Marketing der BVZ Holding AG für die Matterhorn Gotthard Bahn und die Gornergrat Bahn. Das schreibt Ads & Figures in einer Mitteilung. Per Januar 2025 startet das Berner Unternehmen die Zusammenarbeit mit der BVZ-Holding und übernimmt die Verantwortung für die Branding- und Performance-Kampagnen.

Das Mandat umfasst die Bereiche Social Media Advertising, Programmatic Advertising, Search Engine Advertising (SEA) und Data & Analytics. Ziel sei es, heisst es weiter, die Sichtbarkeit und die Online-Buchungen der beiden Bergbahnen «signifikant zu steigern». (pd/nil)