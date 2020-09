Wer jetzt in der Migros ein Stück Emmentaler AOP Mild kauft, bekommt nicht nur ein Stück vom Original, sondern hat dazu gleich noch die Chance, das Casino Emmental zu besuchen und am digitalen Glücksrad zu drehen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen: Neben Erlebnistouren in der Emmentaler Schaukäserei oder Jasskartensets auch Migros-Gutscheine und als Hauptgewinn 5000 Franken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das wohl urchigste Casino der Schweiz, das Casino Emmental, befinde sich inmitten von sanften Hügeln in einem liebevoll hergerichteten Heustock von einem schönen Bauernhof. Und natürlich diene der stolze Emmentaler-AOP-Laib gleich als perfekte Vorlage für das digitale Glücksrad.

Die national ausgelegte Promotion in Zusammenarbeit mit Handelspartner Migros besteht aus einem abgestimmten Mix aus Online- und POS-Massnahmen, intensiv unterstützt mit Aktivitäten in den sozialen Medien. Les jeux sont faits.

Verantwortlich bei Emmentaler Switzerland: Luana Monopoli (Marketing & Communication Officer), Sandra Wiedmer (Marketing & Communication Manager); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp, Ramon Alder, Marietta Mügge (Kreation), Florian Bieniek (Projektleitung), Dominik Mätzener (Beratung); Film- und 3D-Produktion: Tuna Production. (pd/cbe)