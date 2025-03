360 Grad Entertainment: Besucherrekord in Andermatt

Publiziert am 27.03.2025

Das 360 Grad Entertainment Forum 2025, das am Dienstag und Mittwoch in Andermatt stattfand, hat laut eigenen Angaben mit rund 500 Besucherinnen und Besuchern einen neuen Besucherrekord verzeichnet. Die Nationalratspräsidentin Maja Riniker eröffnete das zweitägige Branchentreffen der Schweizer Unterhaltungsindustrie und unterstrich die wirtschaftliche Bedeutung der Eventbranche.

Eine Studie der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich in Zusammenarbeit mit Ticketcorner belegte am Beispiel zweier Grosskonzerte im Sommer 2024 in Zürich eine Gesamtwertschöpfung von 92,5 Millionen Franken, heisst es in einer Mitteilung. Um welche Konzerte es sich handelte, wurde nicht spezifiziert – es liegt jedoch nahe, dass die Taylor Swift-Konzerte gemeint sein könnten, die im vergangenen Sommer in Zürich stattfanden. «Die Ergebnisse zeigen, dass internationale Grosskonzerte weit über den reinen Ticketverkauf hinaus breite wirtschaftliche Impulse setzen», erklärte Claude Meier, Leiter des Center for Research & Methods der HWZ.

Ein weiterer Schwerpunkt des Forums war der Eurovision Song Contest, der nach 36 Jahren in die Schweiz zurückkehrt. Die Co-Executive Producer Reto Peritz und Moritz Stadler, Kommunikationschef Edi Estermann sowie Frank-Dieter Freiling, ehemaliger Vorsitzender des ESC-Aufsichtsgremiums, gaben Einblicke in die Organisation der Musikshow.

Auch die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Medien- und Eventbranche wurde thematisiert. Ladina Heimgartner, Head Media Ringier AG und CEO Ringier Medien Schweiz, wies darauf hin, dass rund 2,5 Milliarden Franken (80 Prozent) der digitalen Werbegelder zu internationalen Tech-Konzernen und damit ins Ausland fliessen.

Das nächste 360 Grad Entertainment Forum findet am 24. und 25. März 2026 statt. (pd/cbe)