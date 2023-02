Messerli Group: Beteiligung an Hofstetter Zelt und Event

Rückwirkend per 1. Januar 2023 beteiligt sich Messerli Group beim Berner Unternehmen Hofstetter Zelt und Event mit Sitz in Richigen bei Worb. Damit weite die Holding, die in der Live Communication tätig ist und ihren Hauptsitz in Wetzikon im Zürcher Oberland hat, ihren Radius weiter Richtung Mittelland und Westschweiz aus, wie es in der Mitteilung heisst.

Mit Marc Hofstetter, Geschäftsführer und Mitglied der Geschäftsleitung von Hofstetter Zelt und Event, leitet heute ein Mitglied der Gründerfamilie das Unternehmen. Unter seiner Leitung habe sich die Firma zu einem modernen Handwerksbetrieb entwickelt und sich in den Bereichen Zelt- und Eventbau sowie Blachenproduktion als Expertin etabliert.

Andreas Messerli, Verwaltungsratspräsident der Messerli Group, freut sich laut der Mitteilung auf die Zusammenarbeit und sagt: «Bereits in der Vergangenheit haben wir einige Projekte zusammen umgesetzt und dabei von der langjährigen Erfahrung wie auch vom breiten Know-how und dem vielseitigen Angebot profitiert. Wir sind überzeugt, mit Marc Hofstetter und seinem Team noch mehr professionelle Kompetenzen im Bereich Events anzubieten sowie weitere Aktivitätsfelder in den Bereichen Zelte und Tribünen zu erschliessen.» (pd/wid)