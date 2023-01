Trimarca: Bianca Straub und Sarah Gini übernehmen die Führung

2023 erfolgt bei Trimarca eine Neuorganisation auf der Ebene der Geschäftsleitung: Seit Januar führen Bianca Straub und Sarah Gini Trimarca mit den beiden Standorten Chur und St. Gallen als Inhaberinnen, heisst es in einer Mitteilung. Martin Hilzinger verlasse Trimarca und sei nur noch in einem reduzierten Pensum für gezielte Projekte und langjährige Kundinnen und Kunden aktiv.

«Nach so vielen Jahren Agenturleben mit unzähligen fantastischen Mitarbeitenden, spannenden Projekten, sensationellen Kunden und noch besseren Menschen dahinter, habe ich Lust auf einen Neustart! Wie der aussieht, weiss ich heute noch nicht. Das Unbekannte fühlt sich super, frei und spannend an für mich. Dass Bianca und Sarah Trimarca weiterführen ist ein Glücksfall für unser Team und unsere Kundschaft. Und ganz speziell für mich», wird Hilzinger in der Mitteilung zitiert.

Neue Kompetenzen

Durch die langjährigen Erfahrungen von Straub und Gini werden weiterhin die Kreation und Marketingleitung gestärkt: Zukünftig ist Gini zuständig für die beiden Bereiche Marketingberatung und Digital Advertising. Know-how hat sie während ihrer fünfjährigen Tätigkeit als Marketingleiterin bei der ZFV-Unternehmung (mit den Sorell Hotels) gesammelt. Mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Werbung und Kommunikation bringt Straub mit – sie übernimmt die Bereiche Content und Kreation bei Trimarca.

In den letzten Monaten wurde ausserdem viel Herzblut in die Online-Marketing-Kompetenz investiert. Auch das Thema Employer Branding brodelt überall. Straub dazu: «Trimarca bleibt, was sie war. Eine Agentur, die Unternehmen ganzheitlich begleitet und fest überzeugt ist, dass Zukunft beginnt, wenn Begegnungen gelingen. Auf dieser Basis gehen wir unseren neuen Weg und freuen uns auf das, was kommt.»

Ausserdem wächst auch das Team in Chur und in St. Gallen weiter: So ergänzen Laura Tarneller (Projektleitung), Patrik Biberstein (Text), Mirjam Heller (Projektleitung), Cyrill Frick (Design), Nicole Derungs (Projektleitung), Raphaela Mareischen (Design) Trimarca. (pd/wid)