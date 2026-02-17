Publiziert am 17.02.2026

Werbetreibende können DOOH-Kampagnen neu auch über Ringier Advertising buchen – ergänzend zu den bestehenden Buchungswegen über Livesystems und Swiss Post Advertising. Angebot, Preisgestaltung und Kampagnenabwicklung verbleiben ausschliesslich bei Livesystems, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

ÖV, Tankstellen, Postfilialen

Das Netzwerk umfasst über 13'000 digitale Screens in der ganzen Schweiz. Die Standorte verteilen sich auf unterschiedliche Umfelder: öffentlicher Verkehr, Tankstellen, Postfilialen und Einkaufsorte. Durch die Einbindung von Ringier Advertising erhalten Werbetreibende einen weiteren Planungs- und Buchungskanal für DOOH-Kampagnen im Livesystems-Netzwerk.

Die kommerzielle Kooperation baut auf einer redaktionellen Partnerschaft auf: Seit dem 1. Januar 2026 arbeiten Livesystems und Ringier Medien Schweiz als nationale News-Partner zusammen. Inhalte aus dem Ringier-Portfolio – darunter Blick, Beobachter, Bilanz, Handelszeitung, Schweizer Illustrierte und Glückspost sowie im Westschweizer Raum L'Illustré und PME – werden auf den Screens in drei Landessprachen ausgespielt.

Ringier löste per Anfang 2026 Nau.ch ab, das seit seiner Gründung als News-Partner auf den Livesystems-Screens präsent war. (pd/nil)