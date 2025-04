Publiziert am 06.04.2025

Die niederländische Discountkette Action startet in der Schweiz: Am Samstag wurde die erste Filiale in Bachenbülach (ZH) eröffnet. Die Kette plane fünf weitere Standorte und mindestens 100 Arbeitsplätze, sagte die internationale Geschäftsführerin Hajir Hajji, die den Laden in Bachenbülach eigenhändig eröffnet, gegenüber der SonntagsZeitung.

Trotz höherer Mieten und Löhne im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bleibe das Unternehmen auch hierzulande seinem Konzept treu: tiefste Preise. Möglich sei das dank effizienter Logistik und zentralisierter Einkaufsstrategie. (pd/spo)