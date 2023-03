Bio-Familia reagiert mit ihrer neuen Produktelinie auf den Trend zu natürlichen und gesunden Zutaten und hat zwei Bio-Kindermüesli – in Sorten Choco und Zimt – mit einem tiefen Zuckergehalt lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit die neuen Produkte bei den Kindern gut ankommen würden, habe die «Müesli-Pionierin» die A4 Agentur mit Naming, Verpackungskonzept und Einführungskampagne betraut.



Oberstes Ziel war es laut Mitteilung, die gesundheitsfördernden Vorzüge des Müeslis in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig eine attraktive und kindgerechte Verpackung zu schaffen. Dazu wurde unter dem Produktnamen «Bio Kids Crunch» ein Konzept mit lebendigen Farben, fröhlichen Illustrationen und Bezug zum Natur entwickelt. Die Tiermaskottchen «Bobby der Biber» und «Elly das Eichhörnchen» dienen als Blickfang auf der Verpackung und führen als Identifikationsfiguren durch die gesamte Kommunikation. Ein weiteres Highlight ist das Wimmelbild auf der Verpackungsrückseite, das den Weg vom Korn auf dem Feld bis zum Müesli kindgerecht und unterhaltsam darstellt.



Für die Einführungskampagne wurde mit dem Studio Gbanga ein Augmented Reality Game für Kinder kreiert, wie es weiter heisst. Die Kommunikation der Produkteinführung wird mit Print-Inseraten, einer Online- und Social-Media-Kampagne, On-Pack-Leporello, Regalbroschüre und einem Kindermalbuch im selben Design realisiert.

«Wir sind stolz darauf, mit Bio-Familia an diesem Projekt gearbeitet zu haben», sagt Patrik Frei, Creative Director der A4 Agentur, in der Mitteilung. «Wir hoffen, dass das ‹Bio Kids Crunch›-Müesli den jüngsten Konsumentinnen und Konsumenten eine leckere und natürliche Option bietet und Bio-Familia dabei hilft, ihre Position als führende Knuspermüesli-Marke in der Schweiz zu festigen.»

Verantwortlich bei Bio-Familia: Daniel Bächler (Head of Marketing), Melanie Kuhn (Leiterin Marketing Management), Janine Jakober (Digital Marketing Manager), Melanie Levy (Marketing Manager), Joëlle Nerz (Product Manager); verantwortlich bei A4 Agentur: Patrik Frei (Geschäftsleitung), Nicole von Wartburg (Konzeption und Text), Alexandra Nessler (Konzeption und Design), Peter Halter (Design, Foodstyling), Martina Achermann (Projektleitung); verantwortlich bei Gbanga: Matthias Sala (Founder und CEO). (pd/yk)