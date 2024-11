Post: Bis 40 Millionen werden pro Jahr gespart

Publiziert am 03.11.2024

Das Alltagsbedürfnis der Kundschaft verlagere sich weg von der Briefpost und Einzahlungen am Schalter hin zum Online-Handel, sagt der Postchef im Interview mit der SonntagsZeitung. «Pakete haben einen anderen Stellenwert erhalten», so Roberto Cirillo.

«Heute bestellen die Leute Ware bewusst und warten darauf, dass diese geliefert wird. Auf einen Brief wartet zuhause niemand.» Erstmals erläutert der Postchef die Kriterien, welche die Post für eine Schliessung von Standorten anwendet: «Unsere Kriterien beziehen sich auf geografische Gebiete und nicht auf einzelne Filialen in den Gemeinden.»

So stelle das Unternehmen sicher, dass die gesetzlich vorgeschriebene Erreichbarkeit von Postdiensten am wenigsten sinke. Den Spareffekt durch die geplanten Massnahmen siedelt Cirillo in einer Bandbreite von 30 bis 40 Millionen Franken pro Jahr an. (pd/spo)