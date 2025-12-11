Davos Klosters: Björn Caviezel wird neuer CEO

Publiziert am 11.12.2025

Die Destinationsorganisation Davos Klosters (DDO) hat einen neuen CEO gewählt. Björn Caviezel übernimmt die operative Leitung der Destination im Juni 2026. Bis dahin wird die DDO weiterhin interimistisch vom Kader sowie dem Verwaltungsratspräsidenten geführt.

Der 49-jährige gebürtige Bündner verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Tourismus- und Gesundheitsbranche. Von 2008 bis 2017 war Caviezel als CEO und Tourismusdirektor von Heidiland Tourismus tätig, wo er eine Organisation mit 30 Mitarbeitenden aufbaute und leitete. Zu seinen Aufgaben gehörten die Vermarktung der Region Bad Ragaz/Flumserberg/Walensee mit 14 Gemeinden sowie die Lancierung und Umsetzung von Grossprojekten im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP).

In den vergangenen sechs Jahren leitete Caviezel als CEO zwei Unternehmen in der Gesundheitsbranche und war für bis zu 230 Mitarbeitende verantwortlich.

DDO-Verwaltungsratspräsident Reto Branschi bezeichnet Caviezel als «charismatische Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Erfahrung im Tourismus». Der designierte CEO spricht von einer «Rückkehr zu den Wurzeln im Tourismus».

Die Neubesetzung erfolgt, nachdem der bisherige CEO Albert Kruker im August 2025 nach nur gut einem Jahr im Amt aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur Umsetzung der Tourismusstrategie mit dem Verwaltungsrat das Unternehmen verlassen hatte (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)