Ringier: Blick begleitet Live-Podcast im Hallenstadion

Publiziert am 22.09.2025

Die Macherinnen des ehemaligen SRF-Podcasts Zivadiliring treten am 26. Oktober im ausverkauften Zürcher Hallenstadion vor rund 10'000 Zuschauern auf. Blick fungiert als exklusiver Medienpartner der Veranstaltung, wie Ringier in einer Medienmitteilung schreibt.

Die drei Podcasterinnen Yvonne Eisenring, Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic werden erstmals in dieser Grössenkategorie live auftreten. Blick plant eine umfassende Berichterstattung über das Event.

Video-Reportage für Blick+-Abonnenten

Als zentrales Element der Partnerschaft produziert Blick eine dreiteilige Video-Reportage über die Vorbereitung und Durchführung der Show. Die Serie zeigt die Zusammenarbeit des Trios und gewährt Einblicke in die Vorbereitungen sowie den Ablauf der Veranstaltung. Die Reportage ist exklusiv für Blick+-Abonnenten verfügbar.

Neben der digitalen und gedruckten Berichterstattung wird Blick mit einem Markenauftritt, Fotoboxen und Screens im Hallenstadion präsent sein. In den kommenden Wochen sollen weitere Tickets für die Veranstaltung verlost werden.

Die Partnerschaft zwischen Blick und Zivadiliring soll auch die geplante Bühnentournee im kommenden Jahr umfassen. (pd/nil)