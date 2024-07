Publiziert am 24.07.2024

Dreifive hat vor über einem Jahr den Social-Media-Auftritt von Starbucks Österreich und Schweiz übernommen. Ziel war es, die Marke innerhalb der Gen Z zu stärken und die Markenwerte rund um «People & Coffee» zu vermitteln.

Ein Jahr später zeigen sich laut einer Mitteilung positive Ergebnisse. Dreifive lancierte erfolgreich die TikTok-Kanäle für beide Märkte. Dank der massgeschneiderten kanalspezifischen Social-Media-Strategie konnte auch die Starbucks-Instagram-Community in Österreich und der Schweiz innerhalb eines Jahres um rund 20 Prozent wachsen.

Die Social-Media-Strategie zeichnet sich durch authentischen Content aus, der es schafft, das internationale Unternehmen Starbucks durch einen «local Vibe» in der Schweiz und Österreich relevant zu machen, wie es weiter heisst. Starbucks setzt dabei auf Menschen, Community und Coffee. Die Aufnahmen entstehen meist direkt in den Kaffeehäusern in Zürich und Wien mit lokalen Baristas.

Deborah Pfleger, Head of Social Media in Wien, und Marleen Albert, Head of Social Media in Zürich, erklären: «Starbucks verbindet und schafft eine einzigartige Community an Menschen, die es lieben, ihre Genussmomente miteinander zu teilen. Genau das versuchen wir in unseren Content Pieces widerzuspiegeln.»

Kerstin Goutier, Senior Marketing Manager Starbucks Schweiz und Österreich, fügt hinzu: «Besonders stolz sind wir auf den Einbezug der Starbucks-Baristas bei unserer Content-Produktion. Die Baristas freuen sich, ihr Coffee-Wissen und ihre Passion weiterzugeben und im Rahmen ihrer Jobs nicht nur an der Bar, sondern auch in den sozialen Medien als Repräsentanten für die Marke zu agieren.» (pd/cbe)