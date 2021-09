Accenture Interactive: Brian Corish startet als Managing Director

Brian Corish verstärkt Accenture Interactive als Managing Director in Zürich. Er wird sich auf die Bereiche Kommunikation, Medien, Telekommunikation sowie Banking fokussieren, und den Schwerpunkt auf die Transformation des Kundenerlebnisses anhand von Daten, Technologie und Content über die gesamte Customer Journey hinweg legen.

«Aus der Kombination von Strategie, Design, Beratung und Technologie wollen wir durch differenzierte Kundenerlebnisse den Unternehmen neues Wachstum generieren und sie auf diesem Weg von der Vision bis zur Umsetzung unterstützen», wird Brian Corish in einer Mitteilung zitiert.

Corish kommt vom New Yorker Start-up Audientz LLC, wo er als Mitgründer und Equity Partner tätig war. Durch die von ihm mitentwickelten neuartigen Methoden der datengetriebenen Marketing- und Technologieorganisation werden Neukundengewinnungen im Direct-To-Customer Bereich optimiert, heisst es weiter. Davor arbeitete er unter anderem für TBWA als Director Digital, für Vodafone als Head of Digital und bei der Bank of Ireland als Chief Customer Officer. Er wurde laut Mitteilung mehrfach mit internationalen Chief Marketing Officer Awards ausgezeichnet.

Benjamin Tück, Accenture Interactive Lead Schweiz, freut sich über den Neuzugang: «Mit Brian heissen wir einen versierten Technologie-Experten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Daten, Content und Technologie willkommen. Mit seinem Know-how können wir verstärkt unsere kohärenten Datenstrategie mit Technologie-Expertise verbinden. Dadurch können wir unseren Kunden zielführende Plattformen bieten, die das Kundenerlebnis von Marken langfristig prägen.» (pd/cbe)