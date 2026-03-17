Publiziert am 17.03.2026

Herzstück bleibt die interaktive Tessiner Bucket List auf der Website ticino.ch. Hier können Reisende ihre persönliche Wunschliste zusammenstellen und Erlebnisse gewinnen, wie Ticino Turismo in einer Medienmitteilung schreibt.

Begleitet wird die Kampagne von einer Frühlingsaktion in Zusammenarbeit mit der Coopzeitung und Coopération, SBB RailAway sowie Switzerland Travel Centre.