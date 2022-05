Art.I.Schock: Bühne frei für ukrainische Kunstschaffende

Unter den rund 50'000 ukrainischen Kriegs-Flüchtlingen in der Schweiz sind auch viele Kunstschaffende. Rund 25 von ihnen aus den Bereichen Tanz, Artistik, Musik oder Malerei haben aus ihren Fluchtgeschichten ein Bühnenprogramm erarbeitet, das sie ab Donnerstag in der neueröffneten Aarauer Aeschbachhalle (AHA) vorstellen. «L’VIV-VIVID (Lemberg – lebendig)» verzichtet wegen der Sprachbarriere auf Text, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die theatral-zirzensische, musikalisch-tänzerische Show soll den Mitwirkenden die Möglichkeit bieten, ein Stück ukrainischer Kultur in die Schweiz zu bringen und ihre Geschichte zu erzählen. Die Einnahmen aus Ticketing und Sponsoring gehen – neben einem Beitrag an die Produktion – je hälftig an die Mitwirkenden als Lebensgrundlage in der Schweiz sowie als Soforthilfe und zur Unterstützung nach dem Krieg an die Zirkusschule Rizoma in Berdytschiw.

Beraten und unterstützt wurden AHA und die ukrainischen KünstlerInnen von der Zürcher Kommunikationsagentur art.I.schock. Diese entwickelte neben einem Sujet für die Plakate im Raum Aarau eine Social-Media-Aktion: Unter dem Hashtag #WeHandstandForUkraine wurde die Community aufgefordert, ein Handstand-Foto mit dem Event-Link zu teilen, um den Benefizanlass zu unterstützen.

Verantwortlich bei AHA: Dario Hauri (Managing Partner); verantwortlich bei Art.I.schock: Nadine van den Berg (Beratung, Projektleitung), Lukas Koller (Grafik). (pd/mj)