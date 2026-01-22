Publiziert am 22.01.2026

Die Wettbewerbskommission hat die Aktiengesellschaft Hallenstadion Zürich (AGH) mit rund 50'000 Franken und Ticketcorner mit rund 65'000 Franken gebüsst. Der Entscheid vom 15. Dezember 2025 basiert auf einem Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2020, das einen Kooperationsvertrag zwischen den beiden Unternehmen als kartellrechtswidrig einstufte, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Die AGH und Ticketcorner vereinbarten Ende 2008, dass das Hallenstadion nur dann an Veranstalter vermietet werden soll, wenn mindestens 50 Prozent der Tickets über Ticketcorner vertrieben werden. Das Bundesgericht stellte fest, dass das Hallenstadion bei der Vermietung von Lokalitäten für grosse Rock- und Popkonzerte in der Deutschschweiz zwischen 2009 und 2011 über eine marktbeherrschende Stellung verfügte. Ticketcorner hatte im gleichen Zeitraum eine marktbeherrschende Stellung im Ticketing für grosse Rock- und Popkonzerte in der Deutschschweiz inne.

Die Weko qualifizierte den Abschluss und die Umsetzung der Vereinbarung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch beide Unternehmen. Andere Ticketinganbieter wurden im Wettbewerb behindert und konnten nur noch erschwert Tickets für Veranstaltungen im Hallenstadion vertreiben. Die AGH schloss mit der Weko eine einvernehmliche Regelung ab. Der Entscheid kann an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden. (pd/cbe)