Market: Carla Durisch gründet eine Marketingagentur

Publiziert am 24.07.2024

In Zürich hat eine neue Full-Service-Marketing-Agentur eröffnet: Market. Diese Agentur bietet eine breite Palette an Kreativstrategien und frischen Lösungen in den Bereichen Content, Strategie und Branding an. Ziel ist es, die Digitalpräsenz von kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) zu stärken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Carla Durisch, Gründerin und CEO von Market, hat ihre Agentur mit dem Ziel gegründet, effektive Marketingangebote so einfach wie das Einkaufen auf einem Markt zu gestalten. Die ehemalige Beraterin bei Farner hat Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen studiert und besitzt einen HSG-Master in Marketing, heisst es weiter. Durisch sei zudem als international tätige DJ und Musikproduzentin bekannt und führe die Zürcher Marke Thrpy Events und Record Label.

Expertise in Content, Strategie und Branding

Market soll KMUs dabei unterstützen, ihr Zielpublikum online besser zu erreichen, und bietet dabei laut eigenen Angaben eine unkomplizierte Herangehensweise. Das Angebot umfasst Strategie-Workshops, Social-Media-Management und Branding. «Mit unseren massgeschneiderten Lösungen sind unsere Kund:innen online sichtbarer und können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren», lässt sich Durisch zitieren. Viele kleine und mittlere Unternehmen würden sich eine stärkere, modernere Onlinepräsenz wünschen. «Wer online nicht aktiv ist, wird nicht gesehen. Das habe ich auch in meiner DJ-Karriere gelernt», so Durisch.

Mit dem Konzept der sogenannten «Marktkörbe» bietet Market laut Mitteilung massgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Angebote umfassen verschiedene Pakete wie «Bread & Butter» für regelmässigen Content, «Wine & Cheese» für eine ganzheitliche Begleitung oder «Oysters & Champagne» für den Full Service.

«In einem Beratungsgespräch analysieren wir gemeinsam mit den Kund:innen, welches Angebot für sie am sinnvollsten ist und prüfen die nötige Intensität der Zusammenarbeit», erklärt Durisch.

Market setzt zudem auf Kollaboration und bildet ein Kollektiv aus erfahrenen Kreativen. Carla Durisch wird von der Creative Director Bettina Beissmann, der Texterin Clara dos Santos Buser sowie dem Konzepter und Journalisten David Torcasso unterstützt. Die Remote-Agentur verfügt laut Mitteilung ein breites Netzwerk von Freelancerinnen und Freelancern. (pd/cbe)