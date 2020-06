Axpo: Catherine Mettler wechselt zu Ernst & Young

Catherine Mettler wechselt per September 2020 als Leiterin Media Excellence and Reputation zu EY (Ernst & Young AG) in der Schweiz. Nach acht Jahren in führender Position beim Energiekonzern Axpo wird sie Teil des Marketing- und Kommunikationsteams von EY in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Teamleiterin übernehme sie die strategische und operative Verantwortung der modernen und ganzheitlichen Medien- und Reputationsarbeit. Mettler soll EY helfen sich als Beratungs- und Prüfungsunternehmen weiter zu etablieren.

Vor ihrem Wechsel in die Unternehmenskommunikation war Catherine Mettler als Journalistin und Moderatorin beim Schweizer Fernsehen (SRF) tätig. (pd/wid)