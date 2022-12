Beat Hermann, der Finanzchef der APG|SGA, hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Er geht nach über zehn Jahren per Ende 2023. Hermann will sich laut einer Mitteilung vom Freitagabend in Zukunft auf verschiedene private Projekte fokussieren.

Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung der APG bedauern in der Mitteilung «seinen Entscheid sehr». Der Nachfolgeprozess werde eingeleitet. (pd/cbe)