IAA: Chancen im internationalen Rampenlicht

Publiziert am 03.04.2025

Auf Einladung der International Advertising Association (IAA) trafen sich am Mittwoch 130 Mitglieder und Gäste der IAA zu einer Abendveranstaltung in der kulturellen Hochburg Basel, die im Zeichen des Eurovision Song Contests 2025 stand. Im Fokus der Veranstaltung standen die Veranstalter sowie die Schweizer Sponsoren dieses internationalen Musikereignisses, heisst es in einer Mitteilung.

Die Veranstaltung begann mit einer Präsentation von Beat Läuchli, Head of Project Hostcity Basel. In seinem Vortrag erklärte er, wie die Stadt sich auf Tausende von Fans aus aller Welt vorbereitet. Die Vorbereitungen umfassen nicht nur infrastrukturelle Massnahmen, sondern auch kulturelle Programme, die den internationalen Gästen ein einzigartiges Erlebnis bieten sollen.

Thomas Pittino, Head of Marketing & Funding der SRG beleuchtete anschliessend, wie Sponsoring im Rahmen des Eurovision Song Contests strategisch genutzt werden kann. Pittino betonte, dass der ESC 2025 das Prinzip der Zusammenarbeit und Offenheit (Co-Creation and Openness) in den Mittelpunkt stellt. Er unterstrich, dass die besten Ergebnisse durch Teamarbeit und die Vielfalt an Perspektiven erreicht werden können.

In einer anschliessenden Podiumsdiskussion hatten die vier Schweizer ESC-Sponsoren – Swisscom, Novartis, Basler Kantonalbank und Helvetia – die Gelegenheit, ihre Sichtweisen und Strategien zu erläutern. Moderiert von Peter Röthlisberger, kamen die Expertinnen und Experten zu Wort und teilten ihre Ansichten darüber, wie sie den Eurovision Song Contest als Plattform zur Erreichung ihrer Marketingziele nutzen wollen.

Panelisten:

Andrea Meier, Head of Partnerships and Live Experiences, Swisscom

Nelly Riggenbach, Director Brand Experience, Novartis

Mathias Von Wartburg, Leiter Marketing, Basler Kantonalbank

Daniel Brunner, Leiter Branding, Helvetia Versicherungen

«Die anwesenden Gäste zeigten sich begeistert von den Diskussionen und der Möglichkeit, wertvolle Netzwerkkontakte zu knüpfen», so Chantal Landis, Geschäftsführerin der IAA und Organisatorin der Abendveranstaltung. «Das Event bot nicht nur eine Plattform für den Austausch über Sponsoring-Strategien, sondern auch eine Gelegenheit, die Vorfreude auf den Eurovision Song Contest 2025 zu spüren.» (pd/awe)