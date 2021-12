Bulgari Schweiz: Christa Rigozzi wird Markenbotschafterin

Bulgari Schweiz begrüsst per 1. Dezember eine «Schweizer Freundin der Marke»: Christa Rigozzi. «Ein starker Stil, eine Unternehmerpersönlichkeit und eine etablierte Karriere in der Schweiz – Christa Rigozzi könnte die Schmuckmarke nicht besser repräsentieren», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

«Ich bin sehr stolz darauf, zur Bulgari-Familie zu gehören. Ich fühle mich nicht nur der Marke sehr verbunden, sondern teile auch die gleichen Werte: Kreativität, Freude, Schönheit und Grosszügigkeit», wird die 38-jährige Tessinerin zitiert.

Rigozzi studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Freiburg sowie Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bern und schloss mit einem Bachelor ab. 2006 wurde sie zur Miss Schweiz gekrönt. (pd/cbe)