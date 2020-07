Kuble: Christian Aichhorn wird Managing Partner

Kuble verstärkt ihr Management Team und holt sich Christian Aichhorn als zusätzlichen Partner an Board. Als Digital- und Marketingexperte bringe er langjährige Agentur- und Kundenerfahrung im nationalen und internationalen Umfeld mit, heisst es in der Mitteilung.

Die letzten zehn Jahre arbeitete er in der Finanzbranche, bei UBS und Man Investments, als Head of Digital Marketing & Social Media bzw. als Head of Digital. Zusätzlich doziert er Marketing an der FH Graubünden.

Bei Kuble wird Aichhorn zusammen mit Olivia Schiffmann als Managing Partner agieren und zusätzlich für Business Development verantwortlich sein. Gustavo Salami als Founder / Chief Innovation Officer und Christoph Hess als Partner / Digital Strategist komplettieren das Führungsteam. (pd/wid)