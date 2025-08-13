Ringier: Christian Brütsch wird Director Brand Studio

Publiziert am 13.08.2025

Christian Brütsch bringt über 15 Jahre Erfahrung in Markenkommunikation und Content Marketing mit, heisst es in einer Mitteilung. Als Mitgründer von Prolog7 und in Führungsfunktionen bei Ron Orp, Salt und Virtue hat er Teams aufgebaut, kreative Formate entwickelt und Kampagnen verantwortet – unter anderem für Marken wie Coop, Migros, Ikea oder UBS. Viele dieser Arbeiten wurden ausgezeichnet.

Als neuer Director des Brand Studios wird Christian Brütsch dieses strategisch weiterentwickeln. Brütsch folgt auf Fabian Zürcher, der das Brand Studio seit der Gründung im Jahr 2016 leitete. Er hat das Unternehmen im Juni verlassen (persoenlich.com berichtete) (pd/spo)