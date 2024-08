Mediatonic: Christian-Kumar Meier kommt von Mediapulse

Publiziert am 30.08.2024

Christian-Kumar Meier stösst per September als Head of Transformation zu Mediatonic. In dieser neu geschaffenen Rolle verstärkt er das Management der Genfer Agentur, wie diese am Freitag mitteilte. Zusammen mit den fünf Partnern unter der Leitung von Chris Fluckiger soll Meier mithelfen, das grosse Wachstum der vergangenen Jahre zu konsolidieren und die Agentur auf künftige Herausforderungen vorzubereiten.

«Ich habe Christian-Kumar Meier als ehemaligen Konkurrenten kennen und schätzen gelernt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn als breit aufgestellten Profi gewinnen konnten. Er passt perfekt zu unserer Kultur und ich bin sicher, dass er viele wertvolle Impulse bringen wird», wird Mediatonic-CEO Chris Fluckiger zitiert.

Christian-Kumar Meier freut sich: «Mediatonic verstärken zu dürfen, ist für mich nicht nur eine tolle Chance, sondern auch ein grosses Privileg. Die Mischung von professioneller Exzellenz und persönlicher Atmosphäre bei dieser Topagentur hat mich schon immer beeindruckt und begeistert.»

Der Media-Experte bringt über 20 Jahre Erfahrung in Marketing, Kommunikation, Media und Forschung mit. Seine letzte Station war bei Mediapulse, wo er als Head of Marketing unter anderem für die Online-Kampagnenforschung und das Projekt Replay Ads verantwortlich war. Davor war Meier CEO der Mediaagentur Mediaschneider Bern, die er laut Mitteilung zu einer erfolgreichen Full-Service Mediaagentur mit digitalen Dienstleistungen und modernen Prozessen weiterentwickelt hatte. Zudem verfügt Meier über langjährige Erfahrung in Kreativagenturen und als Fachdozent für Media-Strategie und -Planung an der Universität Bern und der Hochschule Luzern. (pd/cbe)