Publiziert am 17.02.2026

Die unabhängige Mediaagentur Mediatonic hat die Ernennung von Christian-Kumar Meier zum CEO per 1. Juni 2026 bekannt gegeben. Dieser Schritt markiert eine neue Etappe in der strategischen Transformation der Agentur, steht in einer Medienmitteilung. Der Gründer und bisherige CEO, Chris Fluckiger, bleibt im Unternehmen, konzentriert sich aber künftig auf seine Rolle als Präsident des Verwaltungsrats.





Christian-Kumar Meier ist 2024 als Head of Transformation und Mitglied des Managements zu Mediatonic gestossen. Der 52-Jährige bringt über zwanzig Jahre Erfahrung in Marketing, Kommunikation, Medien und Forschung mit. Vor seinem Eintritt bei Mediatonic war er als Head of Marketing bei Mediapulse tätig, wo er unter anderem das Forschungsprojekt zur Onlinekampagnen-Messung sowie das Projekt Replay Ads verantwortete. Davor war er CEO von Mediaschneider Bern. An der Universität Bern sowie an der Hochschule Luzern unterrichtete Meier Strategie und Mediaplanung.

Mit seinem Antritt als CEO von Mediatonic wird sich Christian-Kumar Meier am Aktionariat der Firma beteiligen.

Seit der Gründung 2003 entwickelte sich Mediatonic zur führenden unabhängigen Mediaagentur der Schweiz. Die Firma betreut über 40 nationale Kunden und belegt Rang 1 im Recma-Ranking. (pd/nil)