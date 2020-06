CRK: Christina Utz wird Leiterin Digital

Ab dem 1.Juli 2020 hat CRK mit Christina Utz eine neue Leiterin Digital. Die 32-jährige Onlinemarketing-Spezialistin erweitere das bestehende Digitalteam und leite neu die strategische Entwicklung der Agentur im digitalen Bereich, heisst es in der Mitteilung.

Bereits sechs Jahre nach ihrem Masterabschluss (Master of Science in Business Management) gehörte Utz 2018 in der Kategorie Marketing & Advertising zu den Forbes 30 under 30. Sie führte als Co-Founder und Managing Partner die US-amerikanische Werbeagentur Zebra und erhielt in den vergangenen Jahren zahlreiche bedeutende Auszeichnungen. Darunter befindet sich neben dem Google Partners All-Stars Award, den sie vier Mal in Folge gewann, auch der Best of Swiss Web Award.

Überdies übernimmt CRK die Kommunikation für einen Schweizer Jahrhundertbau des ASTRA. Um die wichtige Nord-Süd Achse während der Instandsetzung offen zu halten, baut das Bundesamt für Strassen eine zweite Gotthard-Röhre. Gemeinsam mit der Urner Agentur Tinto und dem Tessiner Ingenieurbüro Comal SA ist CRK für die Gesamtkommunikation des Projektes bis 2029 verantwortlich.

Die Agenturen konnten sich in einem mehrstufigen Verfahren für das neunjährige Jahrhundertprojekt durchsetzen, heisst es dazu. Das erste kommunikative Highlight rund um den Bau der zweiten Röhre sind die beiden Besucherzentren. Im Norden und im Süden der Röhre entsteht an den Bahnhöfen Göschenen und Airolo je ein Infozentrum. Die Zentren sollen einerseits über das Projekt informieren und sich andererseits ins touristische Angebot der Region eingliedern. (pd/wid)