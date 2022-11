FRZ Flughafenregion Zürich: Christoph Lang ist Standortförderer des Jahres

Sonja Wollkopf Walt, Managing Director Greater Zurich Area (GZA) und Mitglied der Jury, würdigte in der Laudatio das Schaffen von Christoph Lang. Es werde ihr fast schwindlig, all die Aktivitäten des Geehrten aufzuzählen, wie es in einer Mitteilung von FRZ heisst. Der Jurist hat bereits in jungen Jahren eine Buchgenossenschaft gegründet. Er war unter anderem als Journalist und Reiseleiter tätig.

Christoph Lang war 1984 der erste vollamtliche Standortmanager der Stadt Winterthur. Er war an vorderster Front in der Exportbranche von Switzerland Global Enterprise (ehemals OSEC) aktiv und gehörte zu den ersten Vorstandsmitgliedern des SVSM. Er baute die Standortförderung des Gemeindeverbandes «Glow. Das Glattal» auf und wurde vor zehn Jahren mit der Geschäftsführung der FRZ Flughafenregion Zürich betraut. Heute zählt FRZ 800 Mitglieder.

Netzwerk als Erfolgsfaktor

In seinen Dankesworten meinte er laut Mitteilung: «Wer mich kennt, weiss es: Ich erlebe die Tätigkeit im Rahmen von Standortentwicklung und Wirtschaftsnetzwerk nicht eigentlich als Arbeit, sondern als Hobby.» Darum gehe es ihm: «Man muss Menschen mögen, Leben bedeutet lebenslanges Lernen. Entscheidend seien die drei Buchstaben TUN.»

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Wirtschaftsförderer sei ein grosses Netzwerk – «und das haben wir inzwischen mit der FRZ Flughafenregion Zürich erreicht». Sein Blick sei immer in die Zukunft gerichtet. Das gelte auch für die Strategie 2022-2025 der FRZ. Bereits im ersten Betriebsjahr sei die Seminarreihe Best Practice ein grosser Erfolg.

Christoph Lang liess bereits für die Zeit nach FRZ in die Karten blicken: Seine Firma heisse Christoph Lang AG - er wolle als Experte und Berater für Standortförderung und für Networking tätig sein.

Die Award-Verleihung fand im Rahmen der Veranstaltung «SVSM Dialog Wirtschaftsförderung» im Kino Capitol in Olten statt. Zwei Referenten zeigten die Standortförderungskonzepte für den Kanton Luzern (Ivan Buck) und Bülach (René Götz) auf.

Innovative Projekte ausgezeichnet

Ebenso wurden die SVSM Awards für besonders innovative Projekte aus der Standort- und Wirtschaftsförderung vergeben. 14 Bewerbungen sind eingegangen, sechs Projekte wurden von der Jury für die Awards nominiert. Es gewannen:

das Projekt «Valais4you» zur Förderung der Zuwanderung von Fachkräften – eingereicht vom Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis

und

das Projekt zur Umnutzung der alten Spinnerei in Lichtensteig – eingereicht von der Genossenschaft Stadtufer.

