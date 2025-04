Cinergy: Cineman.ch verkauft Tickets für Arena Cinemas

Publiziert am 07.04.2025

Die vollständige Integration aller Arena Cinemas in allen drei Sprachregionen der Schweiz soll bis Ende des dritten Quartals 2025 abgeschlossen sein, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Arena Cinemas betreiben Standorte in Zürich, Basel, Aargau, Glarus, Genf, Freiburg, Lugano und Locarno. Durch diese Integration erweitert Cineman seine Präsenz auf alle Sprachregionen der Schweiz und erreicht eine nahezu vollständige Abdeckung der Kinostandorte beim Ticketverkauf.

Patrick Tavoli, Geschäftsführer von Arena Cinemas, sieht in der Kooperation eine Verbesserung des Services für Kinobesucher. Michelle Knoblauch, Chief Product Owner von Cineman, betont, dass die Integration einem starken Kundenbedürfnis entspricht.

Blue Cinema dabei, Pathé aber nicht

Die Anbindung an die Cineman-Ticketplattform steht grundsätzlich allen Kinos in der Schweiz offen. So kann man auf cineman.ch etwa auch Tickets für Blue Cinema von Swisscom kaufen. Pathé hingegen verkauft keine Eintritte auf der der Kinoplattform.

Cineman.ch gehört zur Cinergy AG mit Sitz in Zürich und gilt als führende Kino- und Ticket-Plattform der Schweiz mit monatlich über 750’000 Unique Usern. (pd/nil)