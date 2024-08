Glatz: Claudia Staber wird Marketingchefin

Publiziert am 13.08.2024

Claudia Staber wird ab August 2024 Chief Marketing Officer (CMO) beim Sonnenschirmhersteller Glatz. Als Mitglied der Geschäftsleitung wird sie in dieser neu erweiterten Position für das Marketing und Product Management verantwortlich sein, heisst es in der Mitteilung. Mit ihrer langjährigen und breiten Erfahrung in den Bereichen Consumer Centricity, Brand & Product Management, Digitalem Marketing und Kommunikation verantworte sie eine wichtige Rolle in der Weiterführung der über 125-jährigen Geschichte von Glatz.

Zuletzt war Claudia Staber als VP International Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung bei Bernina International tätig. Zuvor war sie in verschiedensten Unternehmen der Luxus-, Tourismus- und Konsumgüterbranche für das internationale Marketing zuständig. (pd/wid)