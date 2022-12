Out of Office: Coca-Cola-Truck tourt durch die Schweiz

Weltweit ist er bekannt, der riesige, mit tausenden Lichtern ausgestattete Coca-Cola Truck. Der Christmastruck mit dem Weihnachtsmann soll vom Nordpol durch die ganze Welt fahren – und ja, er macht auch Halt in der Schweiz und zwar an 23 Stopps. Die Weihnachtstour wird organisiert von der Eventagentur Out Of Office (OOO).

Dieses Jahr konnten die Organisatoren aus dem Vollen schöpfen und an jeder Station ein Santa Village mit dem Wegweiser zum Nordpol als Zentrum rund um den Christmas Truck gestalten. Mit einem reichhaltigen Angebot, wie einer Fotostation in einer Schneekugel, Santas Post Office für Weihnachtsgüsse an die Lieben daheim und mit einer Virtual-Reality-Schlittenfahrt in Santas Schlitten.

Auch wurde eine 360-Grad-Kamera-Plattform installiert, eine Fotostation mit einem Mistelzweig für einen Kuss mit der oder dem Liebsten und natürlich das wohl bekannte Wohnzimmer von und mit Santa, wo Kinder ein Foto mit dem Weihnachtsmann machen können. Unvergesslich ist der Moment, die strahlenden Kinderaugen zu sehen.

«Seit Jahren organisieren wir nun für Coca-Cola diese Tour. Trotzdem ist es jedes Jahr aufs Neue schön und herzberührend zu sehen, wieviel Freude dieser Anlass den Kindern in der ganzen Schweiz bereitet», wird der Inhaber der Agentur OOO, Raffael Kühne, zitiert.

Mit dieser Tour erreichte Coca-Cola rund 100‘000 Begeisterte an 23 Stopps in der ganzen Schweiz. (pd/wid)