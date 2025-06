SBB: Coca-Cola verschwindet aus Speisewagen

Livesystems

3D-Kampagne erreicht eine Million Personen

Das DOOH-Unternehmen und Red Bull haben animierte 3D-Motive an Migrolino-Standorten ausgespielt.

Das DOOH-Unternehmen und Red Bull haben zwei Wochen lang animierte 3D-Motive an Migrolino-Standorten in der Deutschschweiz ausgespielt. Die Kampagne für die Red-Bull-Sommer-Edition zielte direkt am Point of Sale auf Kaufentscheide ab.