Migros: «CoffeeB» ist neu in Deutschland erhältlich

Seit der Lancierung im September in der Schweiz und in Frankreich ist der Verkauf von «CoffeeB» erfolgreich angelaufen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Mit Deutschland komme nun ein dritter, strategisch wichtiger Markt hinzu.

«Kaffee ist das beliebteste Heissgetränk der Deutschen», wird Frank Wilde, Head of «CoffeeB», zitiert. «Nach Amerika und Frankreich ist Deutschland der drittgrösste Kapselmarkt der Welt. Entsprechend ist dieser Markt für uns von grosser Bedeutung und ein weiterer Schritt, um die Innovation weltweit zu verbreiten und den Kapselabfall nachhaltig zu reduzieren.»

Durch den Wegfall der Aluminium- oder Plastikkapseln können laut Mitteilung enorme Abfallmengen vermieden werden. Weltweit belaufe sich die durch Kaffeekapseln verursachte Menge an Abfall auf über 100'000 Tonnen pro Jahr. Obwohl ein Teil davon rezykliert werden könne, lande der Grossteil im Abfall.

Vertriebspartner der Migros in Deutschland sind Edeka, der grösste deutsche Einzelhändler mit über 11'000 Filialen und 400'000 Mitarbeitenden, sowie die Elektronik-Fachmarktketten Mediamarkt und Saturn. Ziel der Migros ist es laut Mitteilung, dass «CoffeeB» mittelfristig einen hohen Anteil am Kapselmarkt erreicht – «und langfristig weltweit zum Standard wird». Der Markteintritt in Deutschland sei der nächste Schritt im globalen Roll-out. (pd/cbe)