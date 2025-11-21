Keystone-SDA: Colette Stamm übernimmt Sales-Leitung

Publiziert am 21.11.2025

Colette Stamm wird per 1. Januar 2026 neue Head of Sales bei Keystone-SDA. Sie ist seit 2019 in verschiedenen Funktionen für die Nachrichtenagentur tätig (persoenlich.com berichtete).

Stamm tritt die Nachfolge von Fabian Marbot an. Marbot verlässt das Unternehmen auf Mitte 2026, um sich beruflich neu zu orientieren.

«Es freut uns sehr, dass wir Colette Stamm für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten», wird Jann Jenatsch, Chief Revenue Officer von Keystone-SDA, in einer Mitteilung zitiert.

Stamm bringt eine breite Verkaufserfahrung in der Medienbranche mit. Vor ihrem Wechsel zu Keystone-SDA arbeitete sie im Bereich Crossmedia Sales bei Admeira. Zuvor war sie unter anderem als Projektleiterin Marketing-Kommunikation bei 20 Minuten tätig.

Giacomo Modolo wird Stellvertreter von Stamm. Er gehört seit 2023 zum Verkaufsteam und bleibt weiterhin für die Vermarktung in der Romandie sowie im Tessin verantwortlich. (pd/cbe)