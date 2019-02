Keystone-SDA: Colette Stamm komplettiert Key Account Team

Keystone-SDA freut sich über einen Neuzugang im Team von Marketing & Verkauf, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. «Wir sind froh, dass wir mit der Verpflichtung von Colette Stamm unser Key Account Team wieder komplettieren können», lässt sich Philip Hofmann, Head of Executive Sales bei Keystone-SDA, zitieren. Stamm bringe nicht nur ein ausgezeichnetes Netzwerk in den Medien mit, sondern passe sehr gut in das neue 360-Grad-Agentur-Konzept.

Stamm hat ihre Funktion als Key Account Manager per 1. Februar 2019 angetreten. Sie ersetzt Roger Mosimann, der Keystone-SDA letztes Jahr verlassen hat, «um eine neue Herausforderung ausserhalb der Branche anzunehmen».

Die 34-Jährige kenne die Medienbranche aus dem Effeff: Vom Innendienst zum Aussendienst, vom klassischen Medien-Verkauf über integrierte Strategie-Konzepte bis hin zu massgeschneiderten Kommunikationsplänen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Bis Ende 2018 war Stamm im Bereich Crossmedia Sales bei Admeira tätig. Sie verantwortete in dieser Funktion den Verkauf von 360-Grad-Lösungen an Direktkunden und Agenturen. Zuvor arbeitete sie unter anderem bei «20 Minuten», zuletzt als Projektleiterin Kommunikation. Stamm verfügt über einen Abschluss als Kommunikationsleiterin an der BVS und hat diverse Medien- und Kommunikationsweiterbildungen absolviert. (pd/as)