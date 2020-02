Internezzo: Colinda Kürschner verstärkt Verwaltungsrat

Internezzo erweitert ihren Verwaltungsrat mit Colinda Kürschner, der Gründerin des Instituts für angewandte Markenführung, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit gewinne Internezzo viel Know-how und Erfahrung bei markenstrategischen Fragen und stärkte ihre Positionierung als Agentur für umfassende Onlinekommunikation.

«Colinda Kürschner ist eine Expertin für erfolgreiche Markenführung und eine brillante Querdenkerin. Mit ihrem Mitwirken im Verwaltungsrat stärkt sie nicht nur unsere eigene Strategiekompetenz», lässt sich Internezzo-Geschäftsführer Daniel Bachmann in der Mitteilung zitieren. Kürschner war zehn Jahre in der Agenturleitung von Visuelt tätig. Nach dem Zusammenschluss mit A4, einer Agentur für Markenführung, Design und Kommunikation, war sie dort als Strategic Brand Consultant tätig. 2019 gründete Kürschner Ifam, ein Institut für angewandte Markenführung, das sich auf die Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen fokussiert und ist seither als Institutsleiterin tätig.

Seit Anfang dieses Jahres ergänzt Colinda Kürschner nun das strategische Gremium von Internezzo. Die Agentur hat sich in den letzten Jahren laut Mitteilung vom reinen Umsetzer für Weblösungen zur umfassenden Online-Kommunikations-Dienstleisterin für Unternehmen entwickelt. Mit der Verpflichtung von Kürschner stärke Internezzo diese Transformation, so Bachmann. Zudem könnten auch die Kunden von dem gewonnenen Fachwissen profitieren, um Ihren Markenauftritt zu stärken. Internezzo und Colinda Kürschner sehen viel Potenzial in der neuen Zusammenarbeit. «Mir ist es wichtig, Unternehmen für ihr Wachstum zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen. Dies passt gut zum Ziel von Internezzo, ihre Kunden mit durchdachter Online-Strategie und qualitativ hochstehenden Lösungen erfolgreich zu machen», wie Kürschner betont. (pd/lol)