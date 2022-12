Lenzerheide: «Comedymänner» stehen auf Langlaufskis

Admeira-Studie

TV ist Flaggschiff in Werbewahrnehmung

Eine neue Studie zur «Relevanz von TV unter den Werbekanälen in der Schweiz» beweist, dass TV von allen Medien am besten wirkt. In einer repräsentativen Studie für die Schweiz wurden Personen zu den Eigenschaften von verschiedenen Werbeträgern befragt.