Promarca: Compo Jardin gewinnt Nachhaltigkeitsaward

Publiziert am 19.09.2024

«Compo Bio Granuplant» besteht aus naturbelassenem Bimsgranulat, das in Deutschland abgebaut wird und durch seinen schonenden Herstellungsprozess 96 Prozent weniger CO2-Emissionen verursacht als herkömmlicher Blähton. Es überzeugt durch hervorragende Drainageeigenschaften und bietet gleichzeitig eine optimale Bodenbelüftung und Wasserspeicherfähigkeit, was besonders vor dem Hintergrund des Klimawandels von grosser Bedeutung ist, heisst es in einer Mitteilung.

Der schweizerische Markenartikelverband Promarca setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit ein. Der Promarca-Nachhaltigkeitsaward zeichnet Projekte aus, die durch innovative und nachhaltige Lösungen hervorstechen. Compo Jardin hat laut Mitteilung mit «Compo Bio Granuplant» die Jury durch die erhebliche Reduktion des CO2-Fussabdrucks und die hervorragenden Produkteigenschaften überzeugt.

Die Bewerbungen für den Promarca-Nachhaltigkeitsaward umfassen weitere Projekte und Produkte, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Dazu gehören:

SodaStream Schweiz: SodaStream Schweiz setzt sich mit der Mission «Push for better» für ein nachhaltigeres Leben ein, indem es durch umweltfreundliche Sprudeltechnologie 90 Prozent weniger Treibhausgasemissionen verursacht.

Barilla Switzerland: Barilla setzt sich durch nachhaltige Produktionsprozesse, plastikfreie Verpackungen und die Förderung von «passivem Kochen» dafür ein, den CO2-Ausstoss in der Lebensmittelproduktion und beim Konsum zu reduzieren.

SC Johnson: Die WC-Ente wurde mit einer biologisch abbaubaren Formel und 50 Prozent recyceltem Plastik zur Reduktion des ökologischen Fussabdrucks verbessert.

JTI: Das Wildbienenparadies fördert Biodiversität, schafft Bewusstsein für den Rückgang der Artenvielfalt und unterstützt lokale Ökosysteme im Kampf gegen Klimawandel.

«Es gab viele spannende Projekte, aber Compo Jardin hat neue Massstäbe gesetzt und den CO2-Ausstoss so drastisch reduziert, dass sie den Award wirklich verdient haben», wird Anastasia Li, Geschäftsführerin von Promarca, zitiert. (pd/cbe)