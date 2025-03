Tincan: Consultants neu auch in Genf

Publiziert am 12.03.2025

Tincan wurde 2013 in Zug gegründet. 2023 folgte die Expansion nach Zürich. Nun kommen zwei Consultants in Genf dazu, wie die Agentur am Mittwoch mitteilt.

Ein Zufall habe dazu geführt, heisst es. Yannic Bucher, der früher Tür an Tür mit Tincan-Partner Peter Niederberger wohnte, plante gemeinsam mit Lara Twerenbold eine Agentur in der Romandie. Ihr Fokus: Nachhaltigkeit, Klima und Demokratie.

Statt potenzieller Konkurrenz entstand eine Zusammenarbeit. Tincan holte die beiden als Creative Consultant (Yannic Bucher) und Marketing Consultant (Lara Twerenbold) ins Team. Parallel dazu treiben sie weiterhin ihre Spezialagentur Another Narrative voran.

Mit der Expansion wird die mehrsprachige Beratungs- und Umsetzungskompetenz gestärkt. Unternehmen und Institutionen mit Präsenz in beiden Sprachregionen profitieren von einer einheitlichen Strategie mit lokal verankerten Inhalten.

Gerade für nationale Kampagnen ist lokales Know-how entscheidend, heisst es in der Mitteilung. «Mehrsprachige und lokal verankerte Kampagnen waren bisher oft eine Herausforderung – nun können wir sie gezielt und authentisch umsetzen», wird Peter Niederberger, Partner bei Tincan, zitiert. (pd/spo)