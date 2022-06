Compresso: Content Creators setzen Elmer Citro in Szene

Bereits 2020 hat die Kommunikationsagentur Compresso den Werbeetat von Elmer Citro in einem Pitch erobert. Für diesen Sommer hat das Team um Social-Media-Spezialistin Daniela Rizzuto und Beraterin Michelle Müller eine Social-Media-Kampagne erarbeitet, die sich an Familien, Outdoor-Sportlerinnen und -Sportler, aber auch an ein junges, urbanes Publikum richtet.

Eigens engagierte Content Creators liefern Content, passend zu den Markenwerten von Elmer Citro, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der Social-Media-Kampagne soll Elmer Citro in der gesamten Schweiz noch bekannter gemacht werden, insbesondere auch in der Romandie. Durch die Kooperation mit den Content Creators werden zudem neue Zielgruppen erschlossen. Der Content fokussiert unter dem Motto «Unterwegs mit Elmer Citro» auf Themen wie Wandern, Biken, Familienerlebnisse und Urban Lifestyle.

Content Creators präsentieren ihre Regionen

Bei der Umsetzung haben die Content Creators freie Hand: Videos, Fotos, kurze Textbeiträge – «alles geht, Hauptsache authentisch, spannend und gehaltvoll», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Beiträge werden in Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismusorganisationen erarbeitet und anschliessend – gelabelt als bezahlte Partnerschaft – über die Social-Media-Kanäle der Content Creators ausgespielt und auf den Elmer-Kanälen genutzt. Das Social-Media-Team von Compresso organisiert die Content Creators, koordiniert zwischen Kunde, Tourismuspromotoren und Autoren.

Als erste Region steht Graubünden im Fokus mit der Rhätischen Bahn als Partnerin. Anschliessend wird der Schweiz gezeigt, was das heimatliche Glarnerland unternehmungslustigen Familien, Bikern, Kletterern und Wanderern zu bieten hat. Drei weitere Regionen befinden sich in Planung, wovon sich zwei in der Romandie befinden, heisst es. Das Produkt Elmer Citro werde «unaufdringlich und natürlich» in die Beiträge integriert. Im Zentrum stehen die Erlebnisse und der Mehrwert für die Userinnen und User durch den Content.

Nationale Out-of-Home-Kampagne fürs Grundrauschen

Ein Plakataushang ruft den Kult-Brand Elmer Citro in den heissen Sommermonaten schweizweit «auf erfrischende Art und Weise» in Erinnerung, schreibt die Agentur. Die Plakate inszenieren Elmer Citro nach dem Motto «The brand is the hero» und stellen dementsprechend die Elmer-Citro-Flasche auf zitronengelbem Hintergrund ins Zentrum. Der Claim «Bergfrisch ehrlich» komprimiere die Kernwerte der Marke «selbstbewusst und eingängig». (pd/cbe)