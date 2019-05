Seit rund 25 Jahren tourt die nationale Beachvolleyball-Serie durch die Schweiz. Für jeweils vier Tage wird den Zuschauern in verschiedenen Städten der Schweiz während dem Sommer ein Sportspektakel der Höchstklasse geboten. Für das Publikum ist der Zugang zu allen Spielen kostenlos, heisst es in der Mitteilung.

Die im Jahr 1992 gegründete Tour locke jährlich etwa 200'000 Zuschauer in die in den Städten aufgebauten Beach-Arenas. Für dieses Jahr hat Swiss Volley neu die Tit-Pit als Veranstalter engagiert. Die Tour werde mit dem neuen Veranstalter, mit diversen neuen Tools und Anpassungen, ins neue digitale Zeitalter überführt.







An allen Standorten würden digitale LED-Banden zum Einsatz kommen, wo Spots gezeigt werden. Darüber hinaus bekommt die ganze Tour ein neues Gewand. Das neue CI und CD der Tour werde nicht nur auf der neuen Homepage, sondern auch an den Standorten mit diversen Verkleidungen von Tribünen, Gitterabdeckeungen und Banden eingesetzt. Neben der Verkleidung, wurde auch das Routing optimiert. In Zürich wird nicht mehr im Hauptbahnhof im April Beachvolleyball gespielt, sondern während dem Züri-Fäscht.

Die neuen Hauptpartner für die diesjährige Tour seien Emmi mit dem Caffè Latte, Ford und die neue Active Line, sowie Edelweiss, die mit einer Beach-Bar vor Ort ist. Auf diversen Medien kann der Beachvolleyball-Sport in diesem Jahr ebenfalls verfolgt werden, so würden die Finalspiele live via My Sports übertragen. Hintergrundinformationen, Videos, Stories und 360 Grad Bilder seien auf den Kanälen stärker bespielt. Die Serie werde zudem in diesem Jahr im Vorfeld in allen Kanälen (Print, TV; OOH, Online) beworben. (pd/log)